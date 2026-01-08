LIVE Musetti Sonego-Erler Galloway 0-1 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | iniziato il quarto di finale

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sul quarto di finale tra Musetti/Sonego e Erler/Galloway all’ATP Hong Kong 2026. La partita è iniziata e il punteggio è attualmente 0-1. Resta con noi per tutte le novità e i risultati aggiornati, con un riepilogo chiaro e diretto degli eventi in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 A zero Sonego! 40-0 Appoggio comodo di Musetti. 30-0 Chiude comodamente il torinese dopo il servizio. 15-0 Prima a segno di Sonego. 0-1 A zero Galloway. 40-0 Risposta in rete di Musetti. 30-0 Chiude a rete Erler. 15-0 Prima vincente. 09:41 Galloway al servizio! Giocatori in campo! 08:14 Sonego ha perso in singolare in 80' di gioco. Si giocherà intorno alle 9! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di quarti di finale del tabellone di doppio maschile dell'ATP 250 di Hong Kong che vede di fronte la coppia italiana MUSETTISONEGO opposta agli specialisti ErlerGalloway.

