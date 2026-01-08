LIVE Biathlon Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA | duello Giacomel-Perrot partenza alle 11.30

Segui la diretta della Sprint maschile di Biathlon a Oberhof 2026, con partenza alle 11.30. Tieniti aggiornato sui duelli tra Giacomel e Perrot, e consulta i pettorali di partenza. Per ulteriori aggiornamenti, clicca qui e segui anche la gara femminile in diretta dalle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 11:27 Norvegesi come sempre d'assalto con Christiansen, Dale, Uldal e Frey. Occhi puntati sul francese Jacquelin, tra i più in forma prima della sosta natalizia, e sul duo svedese composto da Samuelsson e Ponsiluoma. 11:23 104 atleti in gara. Aprirà le danze il lettone Birkentals. Primo degli italiani Patrick Braunhofer con il pettorale n.10. Il rientrante Didier Bionaz scatterà per ventisettesimo, Lukas Hofer con il n.44, Giacomel con il n.62 ed infine Elia Zeni con il n.

Oberhof, ci siamo: alle 11.30 con la Sprint Maschile parte l'assalto al pettorale giallo, Giacomel ci prova - Si apre in Turingia la quarta tappa di Coppa del Mondo e si entra nel vivo della corsa alla sfera di cristallo...

