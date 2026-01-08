LIVE Biathlon Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA | duello Giacomel-Perrot la startlist

Segui in tempo reale la sprint maschile di biathlon ad Oberhof 2026, con la startlist aggiornata e il duello tra Giacomel e Perrot. La gara, in programma oggi, offre un’opportunità di osservare da vicino le performance degli atleti più attesi della stagione. Clicca sul link per aggiornare la diretta e consultare i pettorali di partenza. La copertura continuerà anche con la sprint femminile dalle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint maschile di Oberhof. Inizia la tappa di Coppa del Mondo nel tempio tedesco, con le previsioni meteo che hanno costretto gli organizzatori a variare i piani anticipando l’orario della competizione maschile e di un giorno quella femminile. Appuntamento alle 11.30 con la 10 km che inaugurerà la tappa sul tracciato della località della Turingia. Italia che si affida a Tommaso Giacomel, voglioso di riscattare l’opaca sprint di Annecy. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: duello Giacomel-Perrot, la startlist Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: Giacomel e Perrot sfrutteranno l’assenza di Botn? Leggi anche: LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: sarà sfida Laegreid-Perrot? Giacomel outsider di lusso Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: Giacomel e Perrot sfrutteranno l’assenza di Botn?; Oberhof | Sprint maschile in Diretta Streaming | IT; LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: gara anticipata di un giorno; Il programma delle gare settimanali: undici discipline impegnate. LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: duello Giacomel-Perrot, la startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14. oasport.it LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: gara anticipata di un giorno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7. oasport.it

Biathlon, Didier Bionaz chiude al 12esimo posto la sprint di 10 km - Nella 10 km sprint maschile di Coppa del mondo di biathlon in Finlandia, a Kontiolahti, ottima gara del valdostano Didier Bionaz che, primo degli azzurri, chiude in 12esima posizione. rainews.it

La NORVEGIA vince la staffetta maschile! L'ITALIA chiude al sesto posto I HIGHLIGHTS

Biathlon – La coppa del Mondo rende omaggio a Sivert Bakken prima della Sprint maschile di Oberhof - facebook.com facebook

A Le Grand Bornand festeggiano le azzurre: Dorothea Wierer chiude la sprint in terza posizione davanti a Lisa Vittozzi #Ski #Biathlon #Wierer x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.