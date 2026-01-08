LIVE Biathlon Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA | un errore per Carrara veloce in pista

Segui in tempo reale la gara di biathlon sprint femminile di Oberhof 2026. Le atlete si sfidano su un percorso tecnico e impegnativo, con aggiornamenti costanti sull’andamento delle competizioni. Rimani con noi per le ultime notizie e risultati, e clicca sul link per aggiornare la diretta. La gara maschile partirà alle 11, non perdere gli sviluppi di questa giornata di biathlon.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 14.41: Preuss senza errori si inserisce al secondo posto dopo il primo poligono 14.40: Heijdenberg in testa dopo due poligoni, Ermits seconda 14.39: Passler non sbaglia a terra ed esce al quinto posto dopo il primo poligono 14.37: CARRARA NON SBAGLIA ED E' IN TESTA DOPO IL SECONDO POLIGONO 14.36: Gandler in testa dopo il secondo poligono 14.35: Non sbaglia Richard a terra ed è seconda, Cloetens è quinta dopo il primo poligono 14.32: Simon senza errori e va al comando dopo il primo poligono

