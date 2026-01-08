LIVE Biathlon Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA | gara anticipata di un giorno

Benvenuti alla diretta della sprint femminile di biathlon a Oberhof 2026, in programma sulla distanza di 7,5 km. La gara è stata anticipata di un giorno rispetto al calendario originale. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati sui risultati e le eventuali variazioni. Qui troverete tutte le informazioni necessarie per seguire la competizione in modo chiaro e affidabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Oberhof, prima gara individuale della quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per giovedì 9 gennaio 2026, con forti raffiche di vento attese su Oberhof, ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma della BMW IBU World Cup di biathlon. La Sprint femminile, inizialmente in calendario per venerdì 9 gennaio alle 14:25 (CET), è stata anticipata a giovedì 8 gennaio 2026, con partenza fissata alle 14:15 (CET). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: gara anticipata di un giorno Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: Giacomel e Perrot sfrutteranno l’assenza di Botn? Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, l’Italia non vuole smettere di sognare! Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Startlist sprint femminile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming; Il programma delle gare settimanali: undici discipline impegnate; Oberhof | Sprint maschile in Diretta Streaming | IT; Coppa del Mondo, Oberhof: la start list della sprint femminile. LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: gara anticipata di un giorno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7. oasport.it

LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: Giacomel e Perrot sfrutteranno l’assenza di Botn? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint maschile di Oberhof. oasport.it

Sprint: Giacomel 8° a 38”3, Vittozzi e Wierer, un minuto da rimontare nell'Inseguimento - Venerdì e sabato le sprint di biathlon hanno visto gli atleti azzurri difendersi con ordine, mettendosi in una buona posizione di partenza in vista degli inseguimenti della domenica, che si apriranno ... gazzetta.it

GIACOMEL da sogno: domina la mass start di Le Grand Bornand per dispersione | HIGHLIGHTS

Biathlon – La coppa del Mondo rende omaggio a Sivert Bakken prima della Sprint maschile di Oberhof - facebook.com facebook

A Le Grand Bornand festeggiano le azzurre: Dorothea Wierer chiude la sprint in terza posizione davanti a Lisa Vittozzi #Ski #Biathlon #Wierer x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.