Benvenuti alla diretta testuale della partita di Champions League femminile tra Igor Gorgonzola Novara e Benfica. Questa è la terza giornata della fase a gironi della competizione europea, che vede le due squadre impegnate in un confronto importante per il proseguimento del torneo. Seguite con noi gli sviluppi del match e gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League fra Igor Gorgonzola Novara e Benfica, terza partita della fase a gironi della più importante competizione europea. Mancano ancora quattro partite alla fine di questa prima fase del torneo, ma per la squadra piemontese sarà cruciale vincere questo match per non rischiare di incappare in brutte sorprese. La partita si giochera in terrà portoghese, nel palazzetto Pavilhão Fidelidade di Lisbona; un’ulteriore complicazione questa per Novara. Il girone in cui sono capitate le ragazze di coach Bernardi è forse il più difficile della Champions League; oltre a Benfica infatti nel gruppo B sono presenti anche il Fenerbache di Alessia Orro, una delle squadre accreditate per la vittoria finale, e le polacche del Lodz, ultime nel girone, ma non proprio una squadra materasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria nitida

