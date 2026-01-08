LIVE Benfica-Novara 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 13-14 Partita molto equilibrata in Portogallo!

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Benfica e Novara, valida per la Champions League 2026. La sfida, disputata in Portogallo, si caratterizza per l’equilibrio tra le due squadre. Aggiorna la diretta per rimanere informato sui momenti salienti, come le azioni di Alsmeier e gli sviluppi del primo set, e segui l’andamento di questa importante competizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-20 Alsmeier! Che primo set per la schiacciatrice, che chiude un altro punto con una diagonale da posto 4. 18-19 Muro di Dillon! Scambio lunghissimo chiuso dal muro dell’americana sul tentativo di pipe di Ishikawa. Tornano sotto le portoghesi. 17-19 Ubavic risolve un’alzata complicata con ad una diagonale profonda e ben piazzata! 16-19 Che serata per Alsmeier! Stavolta il punto arriva con un mani fuori molto intelligente. 16-18 Bellissima azione di Novara. Cambi alza per Tolok che tira una gran botta in diagonale! 16-17 Diagonale profonda di Holt! Impossibile la difesa tentata da Van Avermaet. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Benfica-Novara 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA:13-14 Partita molto equilibrata in Portogallo! Leggi anche: LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria nitida Leggi anche: LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi alla caccia di una vittoria netta in terra lusitana Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi alla caccia di una vittoria netta in terra lusitana; Benfica - Estoril in Diretta Streaming | IT; Volley, Cev Champions League maschile e femminile: partite in tv e streaming su Sky e Now; Doppio incrocio in Champions: Scandicci sfida la corazzata VakifBank, Novara cerca punti pesanti a Lisbona. LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria nitida - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League fra Igor ... oasport.it

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 3-1 Igor Gorgonzola Novara (23-25; 25-13; 25-18; 29-27) Novara scenderà in campo giovedì ore 21.00 contro lo Sport LISBOA e Benfica per la CEV Champions League! [Foto Rubin/LVF] #GiuliaLeonardiOfficial #vo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.