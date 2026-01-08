Liv Morgan | L’ho fatto per poter salvare la mia famiglia
Durante un’intervista nel podcast “What’s Your Story?” con Stephanie McMahon, Liv Morgan ha condiviso il motivo dietro le sue azioni recenti, affermando di aver agito per proteggere la sua famiglia. La ex campionessa mondiale ha anche parlato dei momenti difficili vissuti, tra arresto, infortunio e il ritorno a Survivor Series, offrendo uno sguardo sincero sulla sua esperienza nel mondo del wrestling.
Durante un’intervista con Stephanie Mcmahonn nel suo podcast “What’s Your Story?”, l’ex campionessa mondiale ha parlato dei recenti episodi di cui è stata protagonista: dall’arresto, all’infortunio e del suo ritorno a Survivor Series. Ha poi svelato il commuovente retroscena che l’ha portata sulla strada per intraprendere una carriera nel wrestling professionistico, un ricordo tanto emozionante da farla commuovere. Le sue parole: “Mio padre morì prima che io nascessi, quando ero piccola ho avuto la possibilità di vedere come mia madre soffrisse a causa delle gravi condizioni finanziarie dovute al mio mantenimento e a quello dei miei fratelli. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Aggiornamento importante su Liv Morgan prima di WWE RAW - Liv Morgan ha fatto intuire un ruolo sorpresa nel crossover di RAW con "Stranger Things" dopo aver pubblicato un post direttamente dalla sede della WWE. worldwrestling.it
