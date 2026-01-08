Little Rocket Games le novità per il primo trimestre 2026
Little Rocket Games presenta le novità del primo trimestre 2026, offrendo un assortimento di titoli che spaziano tra avventure Disney, giochi per tutta la famiglia e nuovi ritorni. In questo periodo, l’azienda conferma il suo impegno a proporre prodotti di qualità, pensati per un pubblico diversificato. Un inizio d’anno che promette di arricchire l’offerta editoriale con proposte interessanti e attentive alle esigenze di grandi e piccoli.
Un inizio d’anno tra avventure Disney, biscotti speziati e battaglie per il trono! Little Rocket Games inaugura il 2026 con un primo trimestre di nuove uscite, ritorni molto attesi e una proposta editoriale che continua a coniugare qualità, famiglia e varietà. FEBBRAIO – Paperino in Happy Camper. È tempo di avventura! Il primo titolo dell’anno ci porta nel mondo delle Giovani Marmotte con Paperino in Happy Camper, un gioco di esplorazione e strategia per tutta la famiglia, ambientato in un campeggio pieno di sorprese. Vestiremo i panni di Qui, Quo, Qua e Gaia, accompagnati da uno sbadato ma tenace Paperino, per esplorare foreste, laghi e caverne, raccogliere risorse, piantare tende e guadagnare Distintivi di Merito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
