Litigio tra madre e figlio paura a Pagani | carabiniere ferito

A Pagani, un confronto tra madre e figlio è degenerato in un intervento dei carabinieri, con un militare rimasto ferito. L’episodio, descritto da Telenuova, si è verificato durante una lite domestica. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, evidenziando le tensioni che possono emergere all’interno delle famiglie. Le autorità stanno accertando le cause e le circostanze dell’incidente.

Litigio tra una madre e un figlio a Pagani, intervengono i carabinieri. L'episodio - come raccontato da Telenuova - è avvenuto al culmine di una lite domestica. L'uomo avrebbe aggredito il genitore, per poi ferirla con un'arma da taglio.L'episodioL'allarme è scattato intorno alle 13:00, quando i.

