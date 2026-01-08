Lite tra le mura di casa a Villa Tasca giovane colpisce il padre con un coltello

Nella serata di ieri a Villa Tasca si è verificato un episodio di violenza domestica: un giovane di 22 anni ha ferito il padre al volto con un coltello, in un contesto di tensioni familiari protratte nel tempo. L’evento rappresenta l’ultima di una serie di liti che, purtroppo, sono sfociate in un episodio di violenza. Le autorità stanno valutando le misure appropriate per gestire la situazione.

