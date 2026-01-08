Lite con delitto L’investitore resta in cella

Nella giornata di ieri è stato convalidato il fermo di Simone Severgnini, 52 anni, coinvolto in un grave episodio avvenuto a Sordio. L’uomo, commerciante d’auto, è accusato di aver causato la morte di Francesco Emanuele Conforti, 49 anni, investendolo con la propria vettura. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità.

È stato convalidato nella mattinata di ieri il fermo di Simone Severgnini, il commerciante d’auto di 52 anni accusato di omicidio volontario per aver travolto e ucciso con la propria Range Rover Francesco Emanuele Conforti, 49 anni, nella tarda serata di venerdì in via Turati a Sordio. Il gip di Lodi Anna Cerreta ha accolto la richiesta del pm Aurora Stasi e disposto la custodia cautelare in carcere. L’investitore ha negato l’intenzione di uccidere: "È stato un incidente", ha sottolineato tramite l’avvocato. I nuovi elementi emersi dalle indagini raccontano una serata che non sarebbe degenerata all’improvviso ma si inserisce in un clima di tensioni e attriti di vicinato protratti negli anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

