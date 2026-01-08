Lite a colpi di bicchierate al bar 48enne finisce in ospedale

Durante le festività, i carabinieri di Udine hanno intensificato i controlli, intervenendo in una lite tra due persone al bar. L’intervento ha portato all’arresto di un 48enne e a diverse denunce, nell’ambito di un piano di vigilanza straordinaria finalizzato a garantire la sicurezza pubblica. Questa operazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per prevenire e gestire episodi di violenza durante le festività.

Un'Epifania di lavoro per i carabinieri del Comando provinciale di Udine. Il piano di vigilanza straordinaria, messo in atto per garantire la sicurezza durante l'ultimo scorcio delle festività, ha portato a un bilancio significativo: un arresto, diverse denunce e patenti ritirate lungo le.

