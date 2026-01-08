L’Istruttoria di Peter Weiss al Teatro Due

L’Istruttoria di Peter Weiss torna al Teatro Due di Parma dal 16 gennaio al 1 febbraio 2026. La rappresentazione, diretta da Gigi Dall’Aglio, offre un’occasione per riflettere sulla storia e sulla memoria attraverso un testo intenso e coinvolgente. Un appuntamento culturale che invita il pubblico a confrontarsi con temi universali e sempre attuali, in un contesto teatrale di grande valore artistico.

Torna per i cittadini l'appuntamento rituale con la Storia e la Memoria: L'Istruttoria di Peter Weiss con la regia di Gigi Dall'Aglio sarà di nuovo in scena al Teatro Due di Parma dal 16 all' 1 febbraio 2026. A Parma da oltre 40 anni si celebra la memoria dell'Olocausto con uno spettacolo.

