L’Istruttoria di Peter Weiss al Teatro Due
L’Istruttoria di Peter Weiss torna al Teatro Due di Parma dal 16 gennaio al 1 febbraio 2026. La rappresentazione, diretta da Gigi Dall’Aglio, offre un’occasione per riflettere sulla storia e sulla memoria attraverso un testo intenso e coinvolgente. Un appuntamento culturale che invita il pubblico a confrontarsi con temi universali e sempre attuali, in un contesto teatrale di grande valore artistico.
Torna per i cittadini l’appuntamento rituale con la Storia e la Memoria: L’Istruttoria di Peter Weiss con la regia di Gigi Dall’Aglio sarà di nuovo in scena al Teatro Due di Parma dal 16 all’ 1 febbraio 2026.A Parma da oltre 40 anni si celebra la memoria dell’Olocausto con uno spettacolo, uno fra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
