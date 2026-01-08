L' Inter vince 2-0 nella nebbia Dimarco e Thuram stendono il Parma

L'Inter si impone 2-0 sul Parma nella partita giocata sotto la nebbia al Tardini, grazie alle reti di Dimarco e Thuram. Con questa vittoria, i nerazzurri consolidano il primato in classifica, ottenendo la sesta vittoria consecutiva in campionato. La partita rappresenta un momento importante nel proseguo della stagione, approfittando anche della battuta d’arresto del Napoli contro il Verona.

I nerazzurri consolidano il primato in classifica infilando la sesta vittoria consecutiva in campionato PARMA - Nella nebbia del Tardini l'Inter supera il Parma per 2-0 e approfitta della frenata casalinga del Napoli contro il Verona. Grazie alla reti di Dimarco e di Thuram, i ragazzi di Chivu infil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

