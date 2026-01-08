L' Inter non sbaglia a Parma | 2-0 con Dimarco e Thuram Chivu a +4 su Napoli e Milan |I voti | Akanji regista 7

L’Inter si impone a Parma con un risultato di 2-0, grazie ai gol di Dimarco e Thuram. La squadra nerazzurra mantiene il primo posto in classifica, ora con un vantaggio di quattro punti su Napoli e Milan. La prestazione di Akanji, valutato 7, ha contribuito alla vittoria, confermando la solidità della formazione di Inzaghi. Un risultato importante per la continuità di prestazioni e posizione in campionato.

Parma-Inter 0-2: video, gol e highlights - Corvi devia sulla traversa un bel tiro di Bisseck, poco dopo prende un legno anche Ondrejka su cross al bacio di Valeri. sport.sky.it

Parma – Inter 0-2, cronaca e highlights: è la legge degli ex, Dimarco punisce i Ducali! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: Dimarco e Thuram segnano le reti che chiudono il match in favore dei nerazzurri! generationsport.it

L’Inter tira tanto, qualche volta sbaglia, ma segna più delle altre I nerazzurri hanno la miglior percentuale realizzativa in Serie A considerando il rapporto tra tiri e gol fatti Un'enorme produzione offensiva da parte dei ragazzi di Chivu, con quasi 100 concl - facebook.com facebook

Inter-Bologna, le pagelle. La resistenza di Ravaglia, Lucumi sbaglia tutto, Rowe si smarrisce x.com

