L' Inter non sbaglia a Parma | 2-0 con Dimarco e Thuram Chivu a +4 su Napoli e Milan |I voti | Akanji regista 7

8 gen 2026

L’Inter si impone a Parma con un risultato di 2-0, grazie ai gol di Dimarco e Thuram. La squadra nerazzurra mantiene il primo posto in classifica, ora con un vantaggio di quattro punti su Napoli e Milan. La prestazione di Akanji, valutato 7, ha contribuito alla vittoria, confermando la solidità della formazione di Inzaghi. Un risultato importante per la continuità di prestazioni e posizione in campionato.

Con un gol per tempo, i nerazzurri conquistano altri tre punti e restano al primo posto in classifica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

