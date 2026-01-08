L' inter espugna Parma e va a +4 su Milan e Napoli

L'Inter conquista una vittoria importante a Parma, imponendosi 2-0 nel match giocato sotto la nebbia del Tardini. Grazie a questo risultato, i nerazzurri consolidano la posizione in classifica, aumentando il vantaggio su Milan e Napoli, rispettivamente a +4 e + più. La partita ha evidenziato la solidità della squadra di Inzaghi, che continua a mantenere un ritmo costante nel campionato.

AGI - Nella nebbia del Tardini l' Inter supera il Parma per 2-0 e approfitta della frenata casalinga del Napoli contro il Verona. Grazie alle reti di Dimarco e di Thuram, i ragazzi di Chivu infilano così la sesta vittoria consecutiva in campionato, consolidando il proprio primato in classifica. Il risultato finale sta stretto agli ospiti, decisamente troppo spreconi in zona gol: per i ducali, invece, arriva l'ennesima prestazione incolore e povera di idee offensive. Nella mezzora iniziale di partita, prima di trovare il vantaggio, la formazione meneghina viene fermata per due volte dalla traversa. 🔗 Leggi su Agi.it

