L’influenza | picco dei contagi sintomi e cos' è la variante K

Da veronasera.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'influenza di stagione colpisce frequentemente, con sintomi come febbre, tosse, dolori muscolari, brividi e mal di testa. Quest’anno, la diffusione è aumentata, evidenziando un picco dei contagi in Italia. Tra le varianti in circolazione, la variante K sta emergendo come una delle più rilevanti. Conoscere i sintomi e le caratteristiche della variante è importante per una gestione corretta della malattia.

Febbre, tosse e dolori, ma anche brividi e mal di testa: questi e molti altri possono essere i sintomi dell’influenza di stagione, che quest’anno sta colpendo con particolare intensità la popolazione italiana. Le infezioni respiratorie acute sono in forte aumento e hanno già messo ko milioni di. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: L’influenza corre, aumentano i contagi: sintomi e cos'è la variante K

Leggi anche: Influenza 2025, l’Italia a letto con la variante K: i sintomi per riconoscerla. Pregliasco: “Il picco dopo le feste”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

l8217influenza picco contagi sintomiInfluenza, picco con il rientro a scuola. Bassetti: «Gennaio pesante per virus e batteri. E aumentano le polmoniti». Sintomi e durata - Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova, fa il punto della situazione sulla circolazione dei virus che sta costringendo ... ilmessaggero.it

l8217influenza picco contagi sintomiInfluenza, picco contagi in Italia: aumentano ricoveri in ospedale per polmonite - Il periodo post natalizio, complici i pranzi con amici e famiglia ma anche il ritorno a scuola e al lavoro, sarà segnato da un picco di contagi da nord a sud. tg24.sky.it

l8217influenza picco contagi sintomiInfluenza Stagionale: Sintomi, Picchi e Strategie di Prevenzione Efficaci - Consigli pratici per rafforzare il sistema immunitario e prevenire malattie durante i mesi invernali. tuobenessere.it

INFLUENZA 2025 - LA VARIANTE K

Video INFLUENZA 2025 - LA VARIANTE K

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.