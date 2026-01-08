L’influenza | picco dei contagi sintomi e cos' è la variante K
L'influenza di stagione colpisce frequentemente, con sintomi come febbre, tosse, dolori muscolari, brividi e mal di testa. Quest’anno, la diffusione è aumentata, evidenziando un picco dei contagi in Italia. Tra le varianti in circolazione, la variante K sta emergendo come una delle più rilevanti. Conoscere i sintomi e le caratteristiche della variante è importante per una gestione corretta della malattia.
Febbre, tosse e dolori, ma anche brividi e mal di testa: questi e molti altri possono essere i sintomi dell’influenza di stagione, che quest’anno sta colpendo con particolare intensità la popolazione italiana. Le infezioni respiratorie acute sono in forte aumento e hanno già messo ko milioni di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
INFLUENZA 2025 - LA VARIANTE K
