Linda Manzoni la lecchese protagonista a Matrimonio a prima vista 2026

Linda Manzoni, 29 anni, di Verderio, è la protagonista di Matrimonio a prima vista 2026. Laureata in logopedia, lavora nel reparto di chirurgia maxillofacciale. La sua esperienza professionale e il suo carattere saranno al centro del nuovo percorso televisivo, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita e sui valori che la guidano.

Linda Manzoni ha 29 anni, vive a Verderio e lavora come logopedista insieme al resto del reparto di chirurgia maxillofacciale. Da mercoledì 7 gennaio 2026 è una delle protagoniste della sedicesima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, il programma di Real Time che dal 2016 porta sul. «Sogno un uomo con cui condividere avventure un po' fuori dagli schemi, senza rinunciare all'idea di una famiglia costruita su complicità e progettualità. » Torna "Matrimonio a prima vista Italia" e questa volta tra i protagonisti ci sono Linda Manzoni e Andrea

