Dopo la tragedia di Crans-Montana, dove un incendio ha causato numerose vittime, i locali aretini reagiscono adottando misure di sicurezza. In particolare, il Class 125 decide di eliminare le luci a led al posto delle fiaccole, per garantire un ambiente più sicuro e prevenire incidenti simili. Questa scelta riflette l’attenzione alla prevenzione e alla tutela dei clienti, con un approccio sobrio e responsabile.

di Angela Baldi AREZZO Mentre si piangono le vittime e ci si interroga sulla tragedia di Crans Montana avvenuta la notte del 1 gennaio quando un incendio sviluppatosi all’interno del locale "Le Constellation" ha causato 40 morti e 120 feriti, quasi tutti minorenni, i locali aretini prendono provvedimenti ed eliminano i candelotti incriminati. Quelli responsabili di aver scatenato le fiamme nel locale svizzero dove si stava svolgendo la festa di Capodanno. Dalla vigilia della Befana, data di uno degli ultimi party notturni, i locali aretini sono corsi ai ripari e hanno eliminato le candele. Così in seguito alla tragedia svizzera che ha visto in questi giorni i funerali delle vittime italiane, e mentre resta altissima la preoccupazione per gli altri feriti anche gravissimi, ora nei locali aretini le bottiglie arrivano ai tavoli a bordo pista non più con i famosi candelotti incendiari che fanno scintille, ma con nuovissime luci led. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’incubo Crans-Montana. Luci a led al Class 125: "Basta con le fiaccole"

Leggi anche: Percorso di luci con 20mila led: magia e condivisione per le feste a Grazzanise

Leggi anche: Attraversamenti pedonali più sicuri con luci a led: al via il progetto a San Giuliano Terme

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Crans-Montana, Novazzano spegne le luci natalizie - Il Municipio di Novazzano, profondamente colpito dal grave incendio ... laregione.ch

“Luci spente per Crans-Montana”: a Laveno Mombello un sabato di silenzio e cordoglio - L'amministrazione comunale di Laveno Mombello e le associazioni locali annunciano lo spegnimento delle luci natalizie per la serata di sabato 3 gennaio in segno di vicinanza Laveno Mombello sceglie il ... varesenews.it

Tragedia Crans-Montana: luci spente e bandiere a mezz’asta a Villa Recalcati sede della Provincia di Varese - Il Presidente della Provincia di Varese, l’Amministrazione provinciale e il Prefetto della Provincia di Varese esprimono il proprio cordoglio per la tragedia avvenuta a ... varese7press.it

Codogno, tetto a fuoco, evacuati i residenti delle villette: «Sono uscita in pigiama, ho lasciato tutto dentro» - «Negli occhi l’incubo di Crans Montana» Speciale di due pagine sul «Cittadino» di oggi mercoledì 7 dicembre VIDEO x.com

Cronaca. Osimo, festa di compleanno sfiora la strage: 12 intossicati da monossido, l'incubo dei sopravvissuti: Poteva finire come a Crans Montana - facebook.com facebook