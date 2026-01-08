L'incredibile 2025 di Olly e il gender gap nella musica italiana | cosa raccontano le classifiche FIMI

La Top Of The Music 2025 di FIMI offre uno sguardo dettagliato sul panorama musicale italiano, evidenziando tendenze e dati di vendita. Tra le novità, il successo di Olly e l’impatto di Sanremo sugli ascolti rappresentano aspetti significativi del settore. Questo report permette di comprendere meglio le dinamiche attuali e le sfide legate al gender gap nella musica italiana.

È stata pubblicata la Top Of The Music 2025 di FIMI, il report sullo stato della musica italiana e le classifiche dei singoli e degli album più venduti in Italia: la particolarità del caso Olly e l'influenza di Sanremo sugli ascolti in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

