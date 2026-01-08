L' incanto della Dolce vita in mostra al Parker' s

Da napolitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grand Hotel Parker's, simbolo di ospitalità napoletana da oltre 150 anni, presenta nella Sala degli Specchi una mostra dedicata a

Il Grand Hotel Parker's, da oltre 150 anni custode dell'eccellenza dell'ospitalità napoletana, ospita nella suggestiva Sala degli Specchi una mostra dedicata a "La Dolce Vita" degli anni ’50 e ’60. L'esposizione rappresenta un'immersione emozionale in un'epoca che ha segnato l'immaginario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

l incanto della dolce vita in mostra al parker s

© Napolitoday.it - L'incanto della Dolce vita in mostra al Parker's

Leggi anche: Grand Hotel Parker’s, con Domenico Sepe scorci di cinema e arte nel vernissage “La Dolce vita a Napoli”

Leggi anche: Morettino presenta "The Italian Grand Tour" e la mostra “Palermo Dolce Vita": il mito di un’epoca negli scatti di Nicola Scafidi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L'incanto della Dolce vita in mostra al Parker's; Mostra Dolce vita al Parker's.

incanto dolce vita mostraL'incanto della Dolce vita in mostra al Parker's - L'esposizione rappresenta un'immersione emozionale in un'epoca che ha segnato l'immaginario collettivo mondiale: gli anni del miracolo economico italiano ... napolitoday.it

incanto dolce vita mostraDietro i set della Dolce Vita: lo sguardo segreto di Rodrigo Pais - A Corato una mostra racconta il cinema italiano degli anni Sessanta attraverso le fotografie intime e mai sensazionalistiche di Rodrigo Pais, testimone privilegiato della stagione d’oro di Cinecittà. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.