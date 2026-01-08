L' incanto della Dolce vita in mostra al Parker' s
Il Grand Hotel Parker's, simbolo di ospitalità napoletana da oltre 150 anni, presenta nella Sala degli Specchi una mostra dedicata a
Il Grand Hotel Parker's, da oltre 150 anni custode dell'eccellenza dell'ospitalità napoletana, ospita nella suggestiva Sala degli Specchi una mostra dedicata a "La Dolce Vita" degli anni ’50 e ’60. L'esposizione rappresenta un'immersione emozionale in un'epoca che ha segnato l'immaginario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Grand Hotel Parker’s, con Domenico Sepe scorci di cinema e arte nel vernissage “La Dolce vita a Napoli”
Leggi anche: Morettino presenta "The Italian Grand Tour" e la mostra “Palermo Dolce Vita": il mito di un’epoca negli scatti di Nicola Scafidi
L'incanto della Dolce vita in mostra al Parker's; Mostra Dolce vita al Parker's.
L'incanto della Dolce vita in mostra al Parker's - L'esposizione rappresenta un'immersione emozionale in un'epoca che ha segnato l'immaginario collettivo mondiale: gli anni del miracolo economico italiano ... napolitoday.it
Dietro i set della Dolce Vita: lo sguardo segreto di Rodrigo Pais - A Corato una mostra racconta il cinema italiano degli anni Sessanta attraverso le fotografie intime e mai sensazionalistiche di Rodrigo Pais, testimone privilegiato della stagione d’oro di Cinecittà. msn.com
"C'è un profumo di sogni e di carbone dolce nell'aria... Oggi le porte di Palazzo Staglianò si aprono per incanto! La Befana ha scelto la sede della nostra Pro Loco per riposare il suo sacco e, soprattutto, per incontrare voi. Venite a scoprire la sua casa ma - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.