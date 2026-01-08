L' idraulico e lo spione
In Italia, trovare un idraulico disponibile può risultare più difficile che scoprire uno spione. Tra intercettazioni, dossier riservati, controlli e segreti, spesso si preferisce dedicarsi a question più complesse e delicate piuttosto che affrontare un semplice problema domestico. Questa realtà evidenzia come, in certi contesti, le pratiche più urgenti si intreccino con misteri e informazioni riservate, rendendo la quotidianità meno lineare e più intricata.
Siamo nell'Italia dove si fa prima a trovare uno spione che un idraulico. Dove si fa prima a recuperare un dossier, stracolmo di informazioni riservate, intercettazioni, perquisizioni, conti bancari, debiti e adulteri, che a sturare un lavandino che perde. E per capire chi ne fa il miglior uso (si fa per dire) basta verificare chi questi dossieraggi li difende. Per esempio, il caso Striano ha tirato in ballo ex magistrati di alto rango come Federico Cafiero De Raho, oggi parlamentare del M5S, che ha ingaggiato battaglie politiche e legali contro chiunque abbia raccontato ciò che avveniva alla Direzione nazionale Antimafia quando a guidarla era proprio lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
