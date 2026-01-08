L' idraulico e lo spione

In Italia, trovare un idraulico disponibile può risultare più difficile che scoprire uno spione. Tra intercettazioni, dossier riservati, controlli e segreti, spesso si preferisce dedicarsi a question più complesse e delicate piuttosto che affrontare un semplice problema domestico. Questa realtà evidenzia come, in certi contesti, le pratiche più urgenti si intreccino con misteri e informazioni riservate, rendendo la quotidianità meno lineare e più intricata.

Cerno: se in Italia ci sono più spie che idraulici - E anche se le inchieste di Milano, Perugia e Bari non hanno (almeno al momento) connessioni fra ... iltempo.it

