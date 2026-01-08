Liceo Fanti al freddo disagi per l caldaie anche al Paradisi e al Calvi

Giovedì 8 gennaio, il liceo Fanti di Carpi ha subito un guasto al sistema di riscaldamento, causando l’interruzione del riscaldamento nelle aule. Disagi analoghi sono stati segnalati anche presso il Paradisi e il Calvi, dove le caldaie hanno riscontrato problemi. La scuola sta intervenendo per ripristinare il servizio e garantire il comfort degli studenti e del personale.

Nella giornata di giovedì 8 gennaio si è verificato un guasto al sistema di riscaldamento del liceo Fanti di Carpi, che ha comportato una sospensione del funzionamento dell’impianto. Il guasto è dovuto alla rottura di una scheda elettrica che è attualmente in corso di sostituzione, così da. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

