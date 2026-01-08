Liceo Fanti al freddo disagi per l caldaie anche al Paradisi e al Calvi

Giovedì 8 gennaio, il liceo Fanti di Carpi ha subito un guasto al sistema di riscaldamento, causando l’interruzione del riscaldamento nelle aule. Disagi analoghi sono stati segnalati anche presso il Paradisi e il Calvi, dove le caldaie hanno riscontrato problemi. La scuola sta intervenendo per ripristinare il servizio e garantire il comfort degli studenti e del personale.

Liceo Fanti (@liceo_fanti) / Posts and Replies x.com

Domenica 4 gennaio, alle 18, incontro con la Dirigente di ricerca ai Laboratori di Frascati dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare, in dialogo con l'ex docente di Matematica e Fisica del liceo Fanti. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.