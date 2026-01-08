Liceo Fanti al freddo disagi per l caldaie anche al Paradisi e al Calvi
Giovedì 8 gennaio, il liceo Fanti di Carpi ha subito un guasto al sistema di riscaldamento, causando l’interruzione del riscaldamento nelle aule. Disagi analoghi sono stati segnalati anche presso il Paradisi e il Calvi, dove le caldaie hanno riscontrato problemi. La scuola sta intervenendo per ripristinare il servizio e garantire il comfort degli studenti e del personale.
Nella giornata di giovedì 8 gennaio si è verificato un guasto al sistema di riscaldamento del liceo Fanti di Carpi, che ha comportato una sospensione del funzionamento dell’impianto. Il guasto è dovuto alla rottura di una scheda elettrica che è attualmente in corso di sostituzione, così da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Studenti in aula per capire la giustizia: al Tribunale di Modena il “processo simulato” del liceo Fanti di Carpi
Leggi anche: Disagi al PalaRuggi: "Qua fa un gran freddo"
Scuola, al Liceo Fanti di Carpi guasto al riscaldamento - Nella giornata di giovedì 8 gennaio si è verificato un guasto al sistema di riscaldamento del liceo Fanti di Carpi, che ha comportato una sospensione del funzionamento dell’impianto. sassuolo2000.it
Manfredonia, disagi per il freddo nella succursale del Liceo “A.G. Roncalli”. Protesta dei genitori: “Intervenire presto” - Roncalli”: la protesta dei genitori Disagi per il riscaldamento nella succursale del Liceo “A. statoquotidiano.it
Liceo Fanti (@liceo_fanti) / Posts and Replies x.com
Domenica 4 gennaio, alle 18, incontro con la Dirigente di ricerca ai Laboratori di Frascati dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare, in dialogo con l'ex docente di Matematica e Fisica del liceo Fanti. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.