Libri da queste parti | Daniele Sacco presenta il volume Rimini città ducale della Pentapoli

Venerdì 9 gennaio alle 17:30 riprende presso la Biblioteca Gambalunga la rassegna “Libri da queste parti”. L’appuntamento, dedicato a opere che esplorano il territorio e la sua storia, vedrà la presentazione del volume “Rimini città ducale della Pentapoli” di Daniele Sacco. Un’occasione per approfondire aspetti storici e culturali della città attraverso testimonianze e analisi dedicate.

Venerdì 9 gennaio alle 17:30 riprende “Libri da queste parti”, la rassegna della Biblioteca Gambalunga dedicata ai libri che raccontano il territorio e la sua storia. Protagonista del primo appuntamento dell’edizione 2026, nella Sala della Cineteca, è Daniele Sacco con il suo “Rimini città ducale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - “Libri da queste parti”: Daniele Sacco presenta il volume “Rimini città ducale della Pentapoli" Leggi anche: Prosegue l'appuntamento con "Libri da queste parti" con il volume "Casa Gambetti. Nicola guaritore: una vita per gli altri" Leggi anche: Proseguono gli appuntamenti con "Libri da queste parti": ospite lo scrittore Michele Marziani e "Il Bandito" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “Libri da queste parti”: Daniele Sacco presenta il volume “Rimini città ducale della Pentapoli; Libri da queste parti riparte nel 2026 con un incontro dedicato alle radici storiche di Rimini e del suo paesaggio: venerdì 9 gennaio Daniele Sacco con “Rimini città ducale della Pentapoli; Alla Gambalunga, la rassegna “Libri da queste parti” presenta l’ultimo lavoro di Daniele Sacco; Pubblicato il secondo avviso di manifestazioni d’interesse per la gestione del Ristorante – Bar del Centro Tennis. Rimini. Biblioteca Gambalunga (cineteca), Daniele Sacco presenta il libro “Rimini città ducale della Pentapoli” il 9 gennaio alle 17.30 - Biblioteca Gambalunga, Daniele Sacco presenta il libro “Rimini città ducale della Pentapoli” il 9 gennaio alle 17. lapiazzarimini.it

Rimini, “Libri da queste parti” torna in Biblioteca Gambalunga: tutti gli appuntamenti - Con l’inizio del nuovo anno tornano le presentazioni di “Libri da queste parti”, la rassegna della Biblioteca Gambalunga dedicata ai libri che raccontano il ... chiamamicitta.it

DANIELE SACCO - Lo scrittore costruisce un ponte culturale tra la sponda occidentale e quella orientale Per iniziativa della ... ilrestodelcarlino.it

Vuoi affrontare il 2026 con più consapevolezza pratica Parti da questi cinque libri. How to Set Goals with Kaizen & Ikigai Un metodo semplice per definire obiettivi sostenibili. Combina piccoli miglioramenti continui (Kaizen) con quello che dà senso alle tue - facebook.com facebook

Finito. Non è malaccio, però alcune parti sono state anche troppo veloci, soprattutto verso la fine. Però immagino che è un po' una cosa normale per questo tipo di libri... Come anche il fatto che i protagonisti non sanno parlare tra loro dei propri sentimenti x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.