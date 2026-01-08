Nel 2025, Musa Lago di Como si è affermato come uno degli hotel di lusso più riconosciuti a livello internazionale, ottenendo otto premi in tutto il mondo. Questo traguardo testimonia l’impegno del nostro hotel nel offrire un’esperienza di qualità e un servizio eccellente in una delle location più suggestive del Lago di Como. Un anno di crescita che rafforza la nostra posizione nel settore dell’hotellerie di lusso.

l 2025 è stato un anno di svolta per Musa Lago di Como, che si conferma tra le realtà più interessanti e in crescita dell’hotellerie di lusso. Nel corso dell’anno il boutique hotel cinque stelle ha ottenuto otto riconoscimenti complessivi, tra premi nazionali e internazionali, insieme al. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: L’hotel sul Lago di Como che in un anno ha conquistato 8 riconoscimenti in tutto il mondo

Leggi anche: Sul Lago di Como c'è il migliore hotel d'Italia e il quarto nel mondo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Como, dopo oltre 100 anni cambia nome e apre il nuovo locale al posto dello storico bar vista lago - Dopo l’addio — passato quasi in sordina — dello storico Bar Monti, il locale con oltre 100 anni di storia situato tra piazza Cavour e il lungolago di Como, sono finalmente apparsi i primi indizi su ci ... comozero.it