L’hotel sul Lago di Como che in un anno ha conquistato 8 riconoscimenti in tutto il mondo
Nel 2025, Musa Lago di Como si è affermato come uno degli hotel di lusso più riconosciuti a livello internazionale, ottenendo otto premi in tutto il mondo. Questo traguardo testimonia l’impegno del nostro hotel nel offrire un’esperienza di qualità e un servizio eccellente in una delle location più suggestive del Lago di Como. Un anno di crescita che rafforza la nostra posizione nel settore dell’hotellerie di lusso.
Il 2025 è stato un anno di svolta per Musa Lago di Como, che si conferma tra le realtà più interessanti e in crescita dell'hotellerie di lusso. Nel corso dell'anno il boutique hotel cinque stelle ha ottenuto otto riconoscimenti complessivi, tra premi nazionali e internazionali.
