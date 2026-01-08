L' Hellas spaventa il Napoli e torna dal Maradona con un punto

Da veronasera.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Hellas Verona esce dal Maradona con un punto dopo aver sfiorato il colpo contro il Napoli. La squadra scaligera, avanti di due reti, ha mostrato una buona prova contro i Campioni d'Italia in carica, confermando la propria solidità anche in trasferta. Un risultato che testimonia la crescita del Verona e la capacità di mettere in difficoltà avversari di alto livello nella Serie A.

L'Hellas Verona ha sfiorato il colpaccio nel turno infrasettimanale della diciannovesima giornata di Seria A: avanti di due reti allo stadio Maradona contro il Napoli, alla fine ha portato a casa un punto prezioso dalla sfida con i Campioni d'Italia in carica. La squadra di Zanetti ha impostato. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: Napoli Juve: torna Lukaku per il big match del Maradona? Le sue condizioni e a chi invece dovrà rinunciare Conte. Il punto dall’infermeria azzurra

Leggi anche: Napoli in emergenza: nove assenti contro l’Hellas al Maradona

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’Hellas spaventa il Napoli, e torna dal Maradona con un punto d’oro; L'Hellas spaventa il Napoli, torna dal Maradona con un punto d'oro; Napoli-Hellas 0-2, Dopo Frese, anche Orban dal dischetto. Il Verona spaventa gli azzurri; Il Verona spaventa il Napoli, che poi reagisce nella ripresa: finisce 2-2 al Maradona.

hellas spaventa napoli tornaNapoli, trauma distorsivo alla caviglia per Neres: salta il Verona, l'obiettivo è il recupero contro l'Inter - E’ questo l’esito degli esami cui si è sottoposto oggi David Neres presso il Pineta Grande Hospital di Castel ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.