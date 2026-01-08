L' Hellas spaventa il Napoli e torna dal Maradona con un punto

L'Hellas Verona esce dal Maradona con un punto dopo aver sfiorato il colpo contro il Napoli. La squadra scaligera, avanti di due reti, ha mostrato una buona prova contro i Campioni d'Italia in carica, confermando la propria solidità anche in trasferta. Un risultato che testimonia la crescita del Verona e la capacità di mettere in difficoltà avversari di alto livello nella Serie A.

