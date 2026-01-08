L’ex Vismara è delle Officine Mak

Gli ex stabilimenti Vismara di Casatenovo, precedentemente sede del salumificio, sono stati rilevati dagli investitori delle Officine Mak di Milano. Questa trasformazione rappresenta un passo importante nel riqualificare un’area storica, mantenendo intatto il suo valore industriale e promuovendo nuove opportunità di sviluppo nel territorio. Il progetto si inserisce in un percorso di valorizzazione e rivitalizzazione dell’area, rispettando le sue origini e il patrimonio locale.

Gli stabilimenti dismessi dell'ex salumificio Vismara di Casatenovo ora appartengono agli investitori delle Officine Mak di Milano. Li hanno comprati in blocco all'asta per 2 milioni. Il passaggio di proprietà avverrà a giorni, probabilmente entro settimana prossima. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Galbiati (nella foto) durante l'ultimo Consiglio comunale. Le pratiche avrebbero dovuto essere portate a termine entro la fine del 2025, ma ci sono stati alcuni problemi burocratici: tra acquisizioni, compravendite varie, fallimenti, concordati e altro ancora, la situazione si è del resto rilevata abbastanza complicata da regolarizzate.

