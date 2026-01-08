Stefano Stefanelli torna all’Empoli come direttore sportivo, debuttando sabato al Manuzzi. Dopo aver sostituito Roberto Gemmi, l’avvocato guiderà le operazioni di mercato e collaborerà con l’allenatore Alessio Dionisi, contribuendo alla progettazione della squadra. L’ingresso di Stefanelli segna un nuovo capitolo per il club, che si prepara alla sfida con rinnovata attenzione all’aspetto strategico e tecnico.

L’avvocato Stefano Stefanelli torna al Manuzzi e proprio qui debutterà sabato come nuovo ds dell’ Empoli; nei giorni scorsi infatti ha preso il posto di Roberto Gemmi e sarà in panchina al fianco del mister Alessio Dionisi. Per l’avvocato marchigiano di Pergola (46 anni) è un ritorno nella Romagna bianconera in una piazza dove ha lavorato nella stagione 2022-23 culminata con la rocambolesca eliminazione in semifinale playoff dal Lecco. E anche del suo addio al Cesena (nonostante un altro anno di contratto ma intanto era arrivato Artico). Approdando a Pisa in B (tredicesimo posto), Stefanelli ha parlato durante la presentazione a Empoli, con un po’ di rammarico: "Cesena è una piazza di tradizione, di passione, mi è dispiaciuto non potere conquistare la promozione in B con Toscano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex Stefanelli torna come ds dell’Empoli

