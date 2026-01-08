L’ex eroe del Leeds Terry Yorath padre della presentatrice televisiva Gabby

Terry Yorath, ex calciatore e allenatore britannico noto per la sua carriera nel Leeds e per aver rappresentato il Galles, è deceduto all’età di 75 anni. La famiglia ha confermato la notizia questa mattina. Yorath è ricordato per il suo contributo al calcio inglese e per aver avuto un ruolo importante nel panorama sportivo britannico.

L'ex nazionale gallese Terry Yorath è morto all'età di 75 anni, lo ha annunciato questa mattina la sua famiglia. Yorath, nato a Cardiff, che ha collezionato 59 presenze in nazionale, è ricordato soprattutto per il suo periodo al Leeds, con il quale ha collezionato 199 presenze e ha aiutato il club del West Yorkshire a vincere il titolo di Prima Divisione nel 1974. Sua figlia Gabby è stata allontanata dalla presentazione della BBC Match of the Day ieri sera con il sostituto Mark Chapman che ha spiegato che doveva affrontare una "emergenza familiare".

