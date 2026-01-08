L’evento ‘stecca’ ancora Una piazza semideserta

L’evento ‘stecca’ ancora, come testimonia l’immagine dall’alto: una piazza semideserta, con poche persone e bandiere scialbe che sventolano, tranne alcune scolaresche. Nonostante gli sforzi del Comune di distribuire vessilli gratuiti, la partecipazione rimane limitata. Questa situazione riflette una situazione di bassa affluenza, evidenziata da una scena che appare priva di vivacità e coinvolgimento pubblico.

Il colpo d’occhio dall’alto non mente. Lo scatto (realizzato dal fotografo del Comune, non ci si taccia di esser pretestuosi) è impietoso: pochissima gente e sparute bandiere sventolate – se non fosse per qualche scolaresca – nonostante il pur lodevole tentativo del Comune di distribuire gratis i vessilli a cittadini e negozianti. Quella di ieri è stata una delle feste meno partecipate di sempre. Rischiamo di ripeterci ogni anno, ma la sinfonia purtroppo è spesso la stessa. Ma chissà che ad insistere in questa annosa battaglia del Carlino, prima o poi. Serve più coraggio ed elevare le celebrazioni della bandiera, potente simbolo nazionale così quasi bistrattato, a ciò che meriterebbe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

