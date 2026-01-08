Letizia sul mercato del Milan | Se il Bayern aiuta tanto per Kim …

Il giornalista Francesco Letizia ha commentato il mercato del Milan, soffermandosi sulla difesa e sull’eventuale ruolo di Kim. Letizia ha sottolineato come un eventuale aiuto da parte del Bayern possa influenzare le scelte del club rossonero, offrendo spunti di riflessione sulle strategie di rafforzamento della squadra. La discussione mette in evidenza le dinamiche di mercato e le possibili implicazioni per il reparto difensivo del Milan.

Il giornalista Francesco Letizia ha parlato anche del mercato del Milan. Considerazione molto interessante sulla difesa rossonera e su Kim. Ecco l'estratto da Sportitalia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

