Lerici si rifà il look Opere in passeggiata

Lerici avvia i lavori di riqualificazione della passeggiata a mare, intervenendo sul tratto tra il bar del Pontile e la statua di Dante, vicino alla Rotonda Vassallo. Il secondo lotto, del valore di circa 630 mila euro, mira a migliorare l'area pubblica e garantire maggiore fruibilità agli utenti, proseguendo il progetto di valorizzazione del lungomare e della sua qualità urbana.

È stato allestito il cantiere per i lavori del secondo lotto della riqualificazione della passeggiata a mare, che riguarderà il tratto tra il bar del Pontile dove si erano conclusi i lavori del precedente lotto e la statua di Dante, a ridosso della Rotonda Vassallo, per un importo di circa 630mila euro. La riqualificazione dell’intera area, come già avvenuto per i lavori della scorsa stagione, avviene in seguito a importanti studi di carattere storico culturale condivisi con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e tenendo conto di criteri oggettivi l’eliminazione di barriere architettoniche e il mantenimento dell’identitaà storico culturale del luogo mantenendo in sicurezza la massa arborea e la rigenerazione del verde e l’accurata attenzione ai dettagli relativi alla pubblica illuminazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

