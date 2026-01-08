Lenovo Tech World al CES 2026 presenta Qira e tante novità a tema AI

Al CES 2026 di Las Vegas, Lenovo Tech World ha presentato le ultime novità nel campo dell’Intelligenza Artificiale, tra cui Qira, un nuovo super agente AI personale, e soluzioni innovative per PC e smartphone. L’evento ha inoltre mostrato sviluppi in ambito wearable, infrastrutture AI enterprise e collaborazioni in intrattenimento e sport, delineando un futuro sempre più connesso e avanzato.

Al Tech World @ CES 2026 presso Sphere a Las Vegas, Lenovo ha presentato le innovazioni più audaci per il futuro dell' Hybrid AI, introducendo un nuovo super agente AI personale, AI PC e smartphone, proof of concept tra cui wearable agentic-native, infrastrutture AI enterprise di nuova generazione e collaborazioni rivoluzionarie nell'intrattenimento e nello sport. Sulla base di anni di innovazione AI in ambito dispositivi, infrastrutture, soluzioni e servizi, Lenovo ha mostrato come l'AI sia ora personale, percettiva, proattiva e onnipresente. Le nuove soluzioni Lenovo si adattano a individui e organizzazioni, operando come digital twin per orchestrare azioni attraverso ecosistemi e potenziare produttività, connessione e creatività.

