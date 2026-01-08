Le truppe a Kiev sono già in ritirata E Zelensky si lamenta con gli europei

Le notizie sul fronte ucraino evidenziano un progressivo ritiro delle truppe a Kiev, mentre le reazioni internazionali si susseguono. Germania e Polonia distanziano Macron, gli Stati Uniti non sottoscrivono il documento dei paesi volontari, e in Europa si registrano diverse posizioni politiche, con Madrid che chiede l’intervento dell’Onu. Una panoramica delle recenti dinamiche che coinvolgono i principali attori europei e globali nel contesto del conflitto.

Germania e Polonia scaricano Macron, l’America non firma il documento dei volenterosi, Starmer si rimette al Parlamento, Madrid invoca l’Onu. Il capo della resistenza protesta: «Dagli alleati non ho risposte chiare». Nel giro di 24 ore, la passerella di Parigi per l’Ucraina si è sbriciolata: le truppe occidentali che c’erano, ma solo dopo la tregua che ancora non c’è, già non ci sono più. La Francia di Emmanuel Macron insiste per l’invio di un contingente, che in ogni caso sarebbe risicatissimo, a monitorare la linea di contatto tra i belligeranti. Ma dall’unico partner da sempre disposto a seguirla, il Regno Unito, è arrivata una prima frenata: il premier britannico, Keir Starmer, ha annunciato che dovrà interpellare il Parlamento. 🔗 Leggi su Laverita.info

