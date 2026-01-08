Le tappe milanesi del killer Jelenic. La notte nella saletta del Niguarda il tram 4 e l’autobus per Desenzano. Fermato a Corvetto prima di Natale.

Le tappe milanesi del killer Jelenic, tra momenti di fuga e soste notturne, hanno attraversato diverse zone della città. Dalla notte trascorsa nella saletta del Niguarda al tram 4 e all’autobus per Desenzano, fino all’arresto a Corvetto prima di Natale. Alle 22.40 di un lunedì, un uomo esce velocemente da piazza Duca d’Aosta, dirigendosi verso via Galvani, sotto gli sguardi della città.

Ore 22.40 di lunedì, piazza Duca d’Aosta. C’è un uomo che esce a passo svelto dalla Galleria delle Carrozze e si dirige a destra verso via Galvani, passando sotto il Pirellone. Indossa un cappellino bianco, un giubbotto scuro e un paio di pantaloni neri, ha uno zaino in spalla. Sembra un turista appena sbarcato in Centrale per qualche giorno di vacanza all’ombra della Madonnina, magari ospite di uno degli alberghi che popolano l’area che ruota attorno allo scalo ferroviario. E invece è il trentaseienne croato Marin Jelenic, che poco più di quattro ore prima, stando a quanto emerso finora dalle indagini, ha assassinato con una coltellata all’addome il capotreno di 34 anni Alessandro Ambrosio, colpito a morte nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna, e che 22 ore dopo verrà bloccato a Desenzano del Garda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

