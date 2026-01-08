Le squadracce di Trump e l’inevitabile seconda guerra civile americana

Le tensioni politiche negli Stati Uniti si intensificano, con gruppi estremisti associati a Donald Trump coinvolti in episodi violenti. Recentemente, un episodio ha visto una donna di 37 anni uccisa durante una discussione in auto. Questi eventi alimentano preoccupazioni sulla stabilità sociale e sul rischio di ulteriori conflitti interni nel paese.

Le squadracce in camicia bruna di Donald Trump hanno cominciato a sparare ai cittadini americani, e ieri hanno ucciso una donna bianca di 37 anni, Renee Nicole Good, con tre inspiegabili colpi di pistola al volto mentre la ragazza si stava allontanando in macchina. È successo a Minneapolis, a poca distanza da dove quasi sei anni fa un poliziotto uccise George Floyd, ma con la differenza che in questo caso non si tratta di un singolo agente carnefice o di una politica eccessivamente repressiva dei corpi di polizia locale, ma di una precisa missione federale decisa a tavolino per terrorizzare immigrati e cittadini americani di origine ispanica con metodi degni della Gestapo o dei colectivos di Maduro a Caracas, in particolare nelle città guidate da sindaci e governatori democratici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

