Le rubano la borsa da Starbucks in centro a Milano | arrestati dalla Locale in borghese

Due persone sono state arrestate dalla polizia locale di Milano dopo aver rubato una borsa all’interno di uno Starbucks in piazza Cordusio. L’episodio, avvenuto mercoledì 7 gennaio, ha coinvolto un uomo di 39 anni e una donna di 35, che sono stati fermati in borghese dopo il tentativo di furto. L’intervento ha permesso di ripristinare la situazione e di garantire la sicurezza nel centro della città.

Prima il furto, poi le manette. Un uomo di 39 anni e una donna di 35 sono stati arrestati dalla polizia locale dopo aver rubato la borsetta a una cliente all'interno di uno Starbucks in piazza Cordusio, a Milano, nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio.Il furtoTutto è accaduto intorno alle 18.

