Le regole per l' astensione facoltativa e i permessi per la salute cambiano volto La legge prova a dare più respiro alle famiglie con figli più grandi

Le norme sull'astensione facoltativa e i permessi per la salute sono soggette a nuove disposizioni, con l’obiettivo di sostenere maggiormente le famiglie con figli più grandi. Questi cambiamenti mirano a migliorare l’equilibrio tra vita lavorativa e famiglia, offrendo maggiori opportunità di assistenza e flessibilità. È importante conoscere le nuove regole per usufruire correttamente di questi strumenti e adattarsi alle novità legislative.

I l delicato equilibrio tra le ore passate in ufficio e quelle dedicate alla crescita dei figli sta per cambiare volto. Con l'arrivo del 2026, le famiglie italiane si troveranno davanti a un nuovo scenario che cerca di rispondere a una domanda banale quanto cruciale: cosa succede quando i figli crescono? La nuova Legge di Bilancio ha deciso di spostare le lancette in avanti, ampliando il congedo parentale anche per chi ha figli che stanno entrando nell'adolescenza.

