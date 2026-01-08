Le previsioni meteo di oggi 8 gennaio ad Avellino

Le previsioni meteo di oggi 8 gennaio ad Avellino indicano un'intera giornata di cielo sereno e sole. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore, garantendo condizioni stabili e luminose. Questo quadro meteorologico favorisce le attività all'aperto e permette di pianificare la giornata con tranquillità. Restate aggiornati per eventuali variazioni delle condizioni climatiche nel corso della giornata.

A Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 957m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da.

