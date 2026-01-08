LE PAGELLE Venturini sbaglia Maldonado in forma Diallo si sacrifica

Le recenti pagelle sportive offrono un quadro dettagliato delle prestazioni dei giocatori. Venturini commette un errore, mentre Maldonado si distingue per la buona forma. Diallo si impegna con sacrificio, e gli altri protagonisti mostrano livelli diversi di rendimento. Questa analisi aiuta a comprendere le dinamiche della squadra e le aree che richiedono miglioramenti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della partita.

GIULIANI 6 Mai chiamato in causa, incolpevole sul gol. CUOMO 6,5 Prestazione solida. PELLIZZARI 6 Perde il corpo a corpo con Di Nella in occasione dell'1-0, ma si riscatta con alcune belle chiusure. VENTURINI 5,5 Svirgola il pallone regalando il vantaggio agli avversari: un errore non da lui. KHARMOUD 6 Primo tempo anonimo, secondo in crescita (39' st GENNARI SV). ALLUCI 6,5 Tanta quantità a centrocampo e calci piazzati ben battuti (39' st SCIORTINO SV). BIAGI 7 Imposta, intercetta e costruisce. E segna anche un gran gol. CAMPAGNA 6 Si muove tanto, ma sbaglia alcune scelte (21' st MALDONADO 6,5 Entra e detta i ritmi.

