Le lacrime delle famiglie

Le famiglie si radunano alle due del pomeriggio nelle basiliche di Sant’Ambrogio e Santa Maria delle Grazie, creando un’atmosfera di attesa e commozione. In questi luoghi, il silenzio e la riflessione si mescolano alle emozioni di chi si prepara ad affrontare momenti di dolore e ricordo. È un tempo di raccoglimento, in cui le lacrime delle famiglie testimoniano il valore della memoria e l’importanza di condividere il dolore.

Alle due del pomeriggio la basilica di Sant'Ambrogio e quella di Santa Maria delle Grazie scoppiano già di ragazzini. E mamme, papà, fratelli piccoli, nonni e zie: la gente resta in piedi o fuori, sul sagrato. Si celebrano in contemporanea, a meno di un chilometro di distanza nel centro di Milano, i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo, sedici anni di vite incrociate nelle vacanze a Crans-Montana, tornati dall'ultima in due bare bianche, vittime del rogo del Constellation. E "non è stata una disgrazia", scandisce Pietro, lo zio di Chiara, in una Santa Maria delle Grazie stipata di compagne del liceo Moreschi, del Collegio San Carlo dove ha fatto elementari e medie, della polisportiva Diaz dove faceva ginnastica acrobatica, che abbracciano i genitori, le due sorelle, il fratellino, la nonna.

Una tragedia immane della quale non possiamo che esprimere il nostro dolore e la grande vicinanza ai giovani e alle famiglie coinvolte. Non ci sono parole, solo lacrime. Tutte le preghiere ora siano rivolte a loro. . - facebook.com facebook

