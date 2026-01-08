Le decisioni dei vertici arbitrali dopo Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina | solo un arbitro sarà punito
L'AIA ha esaminato le decisioni arbitrali nelle gare Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina, due incontri caratterizzati da episodi controversi. Dopo un’attenta analisi, è stato deciso che solo un arbitro sarà soggetto a sanzioni, mentre per gli altri non sono state ritenute necessarie ulteriori misure. La valutazione delle prestazioni degli arbitri e del VAR prosegue con attenzione, in un contesto in cui polemiche e interpretazioni restano al centro del dibattito.
Quali sono stati interpretazione e giudizio dell'AIA sulle prestazioni di arbitri e VAR: quanto accaduto nelle due partite più "calde", per polemiche ed episodi controversi, ha generato ancora polemiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
