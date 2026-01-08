Le case popolari senza riscaldamento mentre a Roma si gela

In alcune case popolari di Roma, manca il riscaldamento, lasciando gli abitanti al freddo durante le recenti ondate di gelo. Mentre la città si ricopre di neve e le temperature si abbassano drasticamente, molte famiglie affrontano disagi legati alle condizioni climatiche e alle risorse disponibili. La situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per garantire condizioni di vita dignitose anche nelle aree più vulnerabili.

Le temperature sono scese a picco, qualche quartiere della città si è addirittura tinto di bianco investito dal nevischio. Eppure a Roma decine di famiglie sono al freddo e al gelo tra le mura domestiche.Le case popolari al geloÈ il caso di chi vive nei palazzi di Ater tra Val Melaina e Tufello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

