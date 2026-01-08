Le case popolari senza riscaldamento mentre a Roma si gela
In alcune case popolari di Roma, manca il riscaldamento, lasciando gli abitanti al freddo durante le recenti ondate di gelo. Mentre la città si ricopre di neve e le temperature si abbassano drasticamente, molte famiglie affrontano disagi legati alle condizioni climatiche e alle risorse disponibili. La situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per garantire condizioni di vita dignitose anche nelle aree più vulnerabili.
Le temperature sono scese a picco, qualche quartiere della città si è addirittura tinto di bianco investito dal nevischio. Eppure a Roma decine di famiglie sono al freddo e al gelo tra le mura domestiche.Le case popolari al geloÈ il caso di chi vive nei palazzi di Ater tra Val Melaina e Tufello. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Torino Mirafiori, riscaldamento guasto nelle case popolari Atc: decine di inquilini al freddo accendono stufette elettriche
Leggi anche: Sì agli affitti brevi, ma senza investimenti su case popolari l'emergenza abitativa resta aperta
Torino Mirafiori, riscaldamento guasto nelle case popolari Atc: decine di inquilini al freddo accendono stufette elettriche; Emergenza freddo a Mirafiori Nord: decine di alloggi popolari senza riscaldamento da giorni; Case popolari al freddo a Torino: guasto al riscaldamento, famiglie al gelo tra corso Agnelli e via De Bernardi; Case popolari, la denuncia da via Novella: Problemi al riscaldamenti, in casa geliamo.
Emergenza freddo a Mirafiori Nord: decine di alloggi popolari senza riscaldamento da giorni - Da ieri, 5 gennaio, decine di famiglie residenti nelle case popolari Atc di Mirafiori Nord, tra corso Giovanni Agnelli e via De Bernardi, stanno affrontando giornate e notti al freddo a causa di un gr ... giornalelavoce.it
Mirafiori Nord al gelo: 50 famiglie senza riscaldamento da due giorni - Lunedì 5 gennaio e all’Epifania, circa 50 alloggi sono rimasti completamente al freddo a causa di un’importante perdita all’impianto di ... zipnews.it
Torino Mirafiori, riscaldamento guasto nelle case popolari Atc: decine di inquilini al freddo accendono stufette elettriche - Succede nelle palazzine di corso Agnelli e via De Bernardi, dove si è verificato un guasto all’impianto di ris ... torinotoday.it
Si torna a parlare di sicurezza per le case popolari della Circoscrizione 3, ma riflettori accesi anche sugli interventi di manutenzione - facebook.com facebook
Case popolari a Roma, 1040 nuovi alloggi Erp nel 2026 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.