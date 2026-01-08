La Lazio conclude il match contro la Fiorentina con un pareggio 2-2, in un incontro caratterizzato da momenti di incertezza arbitrale. La squadra biancoceleste, che ha lottato fino alla fine, riesce a evitare una sconfitta che sembrava imminente grazie al gol di Pedro. Un risultato che mantiene la squadra in corsa, ma evidenzia ancora alcune difficoltà da risolvere per migliorare le prestazioni complessive.

La Lazio non sa più vincere, nemmeno contro la Fiorentina sconclusionata di questi tempi. Finisce 2-2 col finale da brividi e il pari di Pedro che evita un ko che sarebbe stato immeritato. Solo tre punti nelle ultime quattro partite dopo l'impresa di Parma e ben cinque gol incassati in quella che sta diventando una crisi vera e propria. Tutto nella ripresa, apre Cataldi, pari di Gosens, De Gea fa miracoli, Gudmundsson su un rigore molto generoso illude Vanoli, Pedro salva almeno il pareggio ma non c'è gioia perché la persecuzione arbitrale continua. La lista degli indisponibili tra squalifiche (Marusic e Noslin), Coppa d'Africa (Dele-Bashiru e Dia), infortuni (Patric e Gigot) e cessioni (Castellanos) si è troppo lunga per rinunciare al partente Guendouzi, ormai pronto a trasferirsi in Turchia nel Fenerbahce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lazio, solita beffa arbitrale

Leggi anche: Pedullà su Bologna Inter: «La solita barzelletta arbitrale»

Leggi anche: Pisa Lazio, conferenza stampa Gilardino. Le sue parole: «Contro la Lazio servirà una gara perfetta. Rocchi? Facciamo letteratura arbitrale. Serve concretezza, ma confido nei miei giocatori»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Occhio, è la nostra prima pagina più politica di tutte.

Lazio, solita beffa arbitrale - La Lazio non sa più vincere, nemmeno contro la Fiorentina sconclusionata di questi tempi. iltempo.it