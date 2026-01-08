Lazio solita beffa arbitrale
La Lazio conclude il match contro la Fiorentina con un pareggio 2-2, in un incontro caratterizzato da momenti di incertezza arbitrale. La squadra biancoceleste, che ha lottato fino alla fine, riesce a evitare una sconfitta che sembrava imminente grazie al gol di Pedro. Un risultato che mantiene la squadra in corsa, ma evidenzia ancora alcune difficoltà da risolvere per migliorare le prestazioni complessive.
La Lazio non sa più vincere, nemmeno contro la Fiorentina sconclusionata di questi tempi. Finisce 2-2 col finale da brividi e il pari di Pedro che evita un ko che sarebbe stato immeritato. Solo tre punti nelle ultime quattro partite dopo l'impresa di Parma e ben cinque gol incassati in quella che sta diventando una crisi vera e propria. Tutto nella ripresa, apre Cataldi, pari di Gosens, De Gea fa miracoli, Gudmundsson su un rigore molto generoso illude Vanoli, Pedro salva almeno il pareggio ma non c'è gioia perché la persecuzione arbitrale continua. La lista degli indisponibili tra squalifiche (Marusic e Noslin), Coppa d'Africa (Dele-Bashiru e Dia), infortuni (Patric e Gigot) e cessioni (Castellanos) si è troppo lunga per rinunciare al partente Guendouzi, ormai pronto a trasferirsi in Turchia nel Fenerbahce. 🔗 Leggi su Iltempo.it
