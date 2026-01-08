Durante la seduta del consiglio regionale del Lazio a dicembre, è stato presentato un ordine del giorno volto al rilancio dell’ospedale San Giuseppe di Marino. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie per migliorare i servizi sanitari nella regione, garantendo una maggiore attenzione alle strutture ospedaliere locali e alle esigenze dei cittadini. La proposta evidenzia l’impegno delle istituzioni nel rafforzare il sistema sanitario laziale.

“In occasione dell’approvazione del bilancio regionale, avvenuta durante la seduta del consiglio regionale del Lazio alla fine del mese di dicembre, è stato presentato un ordine del giorno di grande importanza riguardante la valorizzazione dell’ospedale San Giuseppe di Marino. Questa iniziativa è stata proposta dal consigliere del Partito Democratico, Massimiliano Valeriani, grazie all’impulso del Pd Marino-Circolo Bruno Astorre”. Così ha dichiarato, in una nota, il segretario cittadino del Pd Marino-Circolo Bruno Astorre, Daniela Pace. “Si tratta di una notizia di notevole significato – prosegue Pace – poiché l’ordine del giorno impegna il governatore del Lazio, Francesco Rocca, a intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire la salvaguardia delle prestazioni sanitarie multispecialistiche e ambulatoriali offerte dal nostro nosocomio, nonché per potenziare le prestazioni diagnostiche del San Giuseppe di Marino, incluso l’attivazione del servizio di Risonanza Magnetica, come già previsto dal 2021. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio. Sanità, da PS depositato odg su rilancio Ospedale Marino

Leggi anche: Marino, in Regione ok a Odg del Pd su rilancio ospedale. Pace: “Ora tocca a Rocca”

Leggi anche: Sanità, Rubano: “La sentenza del TAR su PS Sant’Agata da fastidio a qualcuno”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lazio, progetto stadio: Lotito ha depositato il piano per il nuovo Flaminio. Costi, ricavi e tempistiche - Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha presentato e depositato al Comune di Roma il piano economico finanziario per il nuovo impianto biancoceleste con la ristrutturazione del Flaminio. calciomercato.com

REGIONE LAZIO : ASL ZERO, LA “SUPER ASL” DEL LAZIO: UN’IDEA NATA NEL 2021 CHE OGGI DI FATTO COMMISSARIA LE AZIENDE SANITARIE, POTRÀ ANCHE SEGNALARE DISSERVIZI ALLA CORTE DEI CONTI La nascita della cosiddetta “super As - facebook.com facebook