Lazio Gila non si muove a gennaio | discorso rimandato

La Lazio ha confermato che Mario Gila rimarrà in squadra anche nel prossimo mercato di gennaio, rimandando ogni eventuale discussione sulla sua cessione. La società intende mantenere l’attuale assetto del team e proseguire con la strategia già delineata, senza creare aspettative di cambiamenti immediati. La decisione riflette la volontà di stabilità e continuità in una fase importante della stagione.

La Lazio continua a muoversi con decisione, ma non apre alla cessione di Mario Gila nel mercato di gennaio. Dal club filtra una posizione netta: lo spagnolo non è in uscita in questa finestra. A fare chiarezza è Fabrizio Romano, che conferma come non ci siano segnali di partenza imminente. Il discorso, semmai, è rinviato all’estate. Con contratto in scadenza nel 2027, Gila resta un profilo monitorato da vicino da più big. In vista della prossima stagione, Milan e Inter hanno già chiesto informazioni: l’interesse c’è, ma ogni valutazione è rimandata a fine campionato. Per ora, la Lazio fa muro. L'articolo proviene da MilanZone. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Lazio, Gila non si muove a gennaio: discorso rimandato Leggi anche: Lazio, fissato il prezzo per Gila. L’Inter vuole provarci a gennaio, ma Lotito non fa sconti Leggi anche: Gila, addio alla Lazio a gennaio? Un club di Serie A continua a seguire con attenzione il difensore spagnolo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mercato, Gila per arrivare a Loftus-Cheek. E la Lazio si muove per un difensore; Lazio, operazione mezzala: Samardžic il favorito. Non tramonta la pista Loftus-Cheek; La Fiorentina reagisce e ribalta la gara, poi si fa riprendere nel recupero: all'Olimpico è 2-2 con la Lazio; Calciomercato Lazio | Acerbi e de Vrij decisivi per Gila. E il Milan…. Moviola di Lazio Fiorentina/ Tanti errori da entrambe le parti, giusti i rigori assegnati (8 gennaio 2026) - La moviola di Lazio Fiorentina si divide tra episodi clamorosamente non fischiati dall'arbitro e altri assegnati in maniera corretta ... ilsussidiario.net

Rigore non dato alla Lazio per fallo su Gila, cosa è successo con i giocatori in campo e nel tunnel - Proteste dei biancocelesti per un episodio avvenuto nel primo tempo del match di campionato contro la Fiorentina all'Olimpico: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Calciomercato Lazio | Acerbi e de Vrij decisivi per Gila. E il Milan… - Mario Gila è uno dei difensori più apprezzati sul mercato e il suo rendimento non è passato inosservato: su di lui si sono mossi con ... lalaziosiamonoi.it

Altro episodio dubbio in Lazio-Fiorentina: intervento di Gila su Gudmundsson in area. Dopo la revisione al VAR Sozza assegna il calcio di rigore per la Fiorentina Decisione giusta DAZN - facebook.com facebook

Il dialogo tra i giocatori della Lazio e Sozza all'intervallo di #LazioFiorentina dopo il rigore negato a Gila: "Fermatevi, è imbarazzante", "No, fermatevi voi" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.