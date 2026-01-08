Lazio-Fiorentina 2-2 | finale tra rigori polemiche e Var Cos’è successo

La partita tra Lazio e Fiorentina, terminata 2-2, si è conclusa ai rigori, tra polemiche e interventi del Var. Un incontro ricco di emozioni e confronti, che ha visto decisioni contestate e momenti di tensione fino al recupero. Di seguito, un'analisi dettagliata di quanto accaduto e delle questioni sollevate durante la gara.

(Adnkronos) – Lazio-Fiorentina regala colpi di scena fino al novantesimo e anche in pieno recupero. La partita di oggi, mercoledì 7 gennaio, è finita a colpi di Var, tra rigori contestati e polemiche. Da una parte e dall'altra. Si parte all'87', sul punteggio di 1-1, quando l'arbitro Sozza viene richiamato dal Var per un contatto .

