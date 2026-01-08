Lazio-Fiorentina 2-2 con due rigori e uno negato

La partita tra Lazio e Fiorentina si è conclusa con un risultato di 2-2, segnato da due rigori e un episodio controverso. I tifosi della Lazio si interrogano sul possibile esito, considerando il rigore negato dall'arbitro Sozza al 19’ del primo tempo, apparso evidente, che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro. Un episodio che ha suscitato discussioni e riflessioni sulla gestione arbitrale.

Chissà come sarebbe finita, si chiedono i delusi tifosi romani, se l’arbitro Sozza non avesse negato alla Lazio quel rigore, apparso netto, che al 19’ del primo tempo ha fotografato Gila trattenuto in area da Pongracic. Poi, per fortuna dello spettacolo, nel secondo tempo sono arrivati i gol veri, entrambi bellissimi. Al 52’ il più bello, quello di Cataldi che triangola con Vecino e fa secco De Gea. È il gol dell’ex, il lazialissimo Daniele spedito per un anno in esilio a Firenze. Poco tempo per festeggiare. Quattro minuti dopo ci pensa Gosens a far capire che la Fiorentina non è scesa all’Olimpico per scherzare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio-Fiorentina 2-2 con due rigori (e uno negato) Leggi anche: Lazio e Fiorentina fanno un punto a testa con due rigori nel finale: finisce 2-2 all'Olimpico Leggi anche: Lazio-Fiorentina 2-2: due rigori nel recupero, finale da brividi all’Olimpico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Highlights Serie A: Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights Video; Lazio-Fiorentina LIVE; Lazio-Fiorentina 2-2: tra gol, episodi e rigori nel finale, Pedro la riacciuffa al 95'. Un punto a testa tra biancocelesti e viola; Gudmundsson all'89', Pedro al 95': due rigori infiammano il 2-2 di Lazio-Fiorentina. Lazio – Fiorentina 2-2 cronaca e highlights: finale di rigore, Pedro salva Sarri! – VIDEO - 2 cronaca e highlights: Cataldi la sblocca, Gosens pareggia, al rigore di Gudmundsson risponde Pedro. generationsport.it

