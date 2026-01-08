Lazio ecco Ratkov | chi è l’erede di Castellanos?

La Lazio si prepara ad accogliere Ratkov, giovane attaccante serbo classe 2003 proveniente dal Salisburgo. Considerato un potenziale erede di Castellanos, il suo arrivo rappresenta una mossa strategica per rafforzare l’attacco della squadra. In questa introduzione, analizzeremo chi è Ratkov, le sue caratteristiche e il ruolo previsto nel club biancoceleste.

Alla scoperta dell'attaccante serbo classe 2003, in arrivo dal Salisburgo La Lazio ridisegna il proprio fronte offensivo con un colpo deciso e di prospettiva. Dopo aver concluso la cessione di Taty Castellanos al West Ham, operazione che ha portato l'attaccante argentino in Premier League, la dirigenza capitolina

